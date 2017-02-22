Пекин, 22 февраля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Министерства транспорта КНР, в период новогодних праздников, которые продлились с 13 января по 21 февраля более 2,98 млрд жителей Китая воспользовались железнодорожным транспортом.

161hotel.com Железнодорожный вокзал в Пекине

В заявлении транспортного ведомства подчеркивается, что развитие транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожного сообщения положительно сказывается на устойчивом росте пассажиропотока, пишет «Сина синьвэнь».

Так, в 2015 г. в период новогодних каникул поездки на поездах совершили 2,8 млрд китайцев. В 2016 г. этот показатель составлял уже 2,91 млрд.

По прогнозам чиновников, в 2018 г. пассажиропоток в период общенациональных каникул впервые превысит отметку в 3 млрд человек.

Китай продолжает активно развивать высокоскоростное железнодорожное сообщение. По состоянию на конец 2016 г. общая протяженность высокоскоростных магистралей составила более 90 тыс. км, таким образом КНР продолжает оставаться мировым лидером про протяженности сети высокоскоростной железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2017 г. в Китае планируется реализовать 35 новых проектов в рамках государственного плана расширения железнодорожной сети.