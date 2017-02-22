Москва, 22 февраля, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину провести разъяснительную работу среди населения о введении карты «Мир». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, соответствующее письмо направил парламентарий главе ЦБ.

Banki.ru Карта МИР

«Учитывая социальную значимость вопроса, прошу вас поручить принять комплекс мер, в результате которых граждане были бы широко и детально ознакомлены с механизмом и сроками введения карты «Мир», возможными нюансами ее использования», — говорится в письме.

Кроме того, парламентарий предлагает провести в Госдуме какое-либо мероприятие презентационного характера, с участием представителей ЦБ, ПФР, Фонда социального страхования, Минтруда и общественных организаций.

Готовится нормативно-правовая база для широкого использования национальной платежной карты «Мир». Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 22 февраля. Предполагается, что именно на эти карты будет перечисляться заработная плата работников бюджетной сферы, а также пенсионные выплаты.