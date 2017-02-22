Москва, 22 февраля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Иран в ближайшее время закупит у Российской Федерации 12 самолетов Superjet 100. Об этом, как передает ТК «Звезда», сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Superjet 100

«Нам подтвердили, что Иран заинтересован в ближайшее время приобрести 12 самолетов Sukhoi Superjet 100», — заявил Новак.

Министр добавил, что российская сторона заинтересована в налаживании производства комплектующих для самолетов РФ в Иране, и рассмотрит такую возможность в случае соответствующего предложения.

Sukhoi Superjet 100 — российский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.

В 2007 году была собрана первая опытная модель и самолет начал испытания. В 2011 году началась поставка воздушных судов заказчикам.