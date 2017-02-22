Тбилиси, 22 февраля, 2017, 08:25 — ИА Регнум. В Грузии в ночном клубе «Арена» произошел крупный пожар. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на местные СМИ.

geralt Пожар

ЧП произошло в ночь на среду, 22 февраля, в Батуми. По последним данным, в результате происшествия погибла женщина, еще четыре человека получили ожоги.

«Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины возгорания.