Москва, 22 февраля, 2017, 08:23 — ИА Регнум. На строительство спортивных объектов к XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске выделено 7,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Выделено 7 млрд 768 млн 900 тыс. рублей, из них 5 млрд 535 млн и 900 тыс. рублей будут распределены в 2017 году, в 2018 регион получит 2 млрд 233 млн рублей.

Средства будут направлены на строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов Универсиады. Также после получения проектной документации будут распределены 2516,8 млн рублей на два спортивных объекта.

29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года, она проводится впервые.

Ранее Россия становилась хозяйкой летней Универсиады — в 1973 году (в Москве) и в 2013 году (в Казани).