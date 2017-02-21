Белград, 22 февраля, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Президент Сербии Томислав Николич посмертно наградил постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина орденом Сербского флага I степени за поддержку республики в Организации Объединённых Наций. Об этом он сообщил 21 февраля в эфире телерадиокомпании РТС.

Mil.ru Орден Сербского флага

Николич напомнил, что во время голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции по Сребренице в 2015 году сербская сторона имела «искреннюю и безусловную поддержку России, и в особенности покойного посла Чуркина».

«Пока у нас есть такие друзья в ООН, я не боюсь, что произойдёт такая неожиданность, как, например, признание независимости Косово, или будет принята резолюция против Сербии», — отметил Николич.

По его словам, Виталий Чуркин останется в памяти сербского народа как «русский, наложивший вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая не имела отношения к России».

Напомним, в июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН подготовленный Великобританией в соавторстве с США проект резолюции, посвященной 20-летию событий в Сребренице. В вынесенном на рассмотрение проекте предлагалось осудить и классифицировать как «геноцид» убийство боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года.

По мнению российской стороны, принятие резолюции, которая была «выдержана абсолютно в антисербском ключе», спровоцировала бы дополнительные межэтнические трения на Балканах вместо того, чтобы способствовать примирению всех народов, которые там проживают.

Как передавало ИА REGNUM, Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа. Обязанности постпреда России при ООН Виталий Чуркин исполнял с 2006 года, дипломатической службе он отдал более 40 лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя России при ООН».