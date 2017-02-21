Берлин, 21 февраля, 2017, 21:48 — ИА Регнум. В следующем году в Штутгарте, в случае высокого уровня загрязнения воздуха, в городе будет вводиться запрет на въезд автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, которые не соответствуют последним экологическим стандартам, сообщает 21 февраля Reuters.

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Ряд исключений может быть предусмотрен для грузовых транспортных средств.

Напомним, в Германии в начале 2016 года только около 10% автомобилей с дизельными двигателями соответствовали последнему экологическому стандарту «Евро-6».

В 90 городах Германии, включая Штутгарт, уровень загрязнения воздуха превышает пороговые значения, установленные в Европейском союзе.