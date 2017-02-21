Великий Новгород, 21 февраля, 2017, 20:47 — ИА Регнум. «Областная и городская администрации должны работать «рука об руку», должны работать над едиными задачами», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 21 февраля, после встречи с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Никитин назвал, какие задачи считает первостепенными.

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«Это задачи, связанные с качеством жизни людей, с транспортом — с теми вещами, которые надо решать совместно, а ни в коем случае не перетягивать друг на друга ни ответственность, ни ещё что-то», — сказал врио главы Новгородской области.

Среди приоритетных задач Андрей Никитин также назвал развитие туризма и отметил проект информационного туристского офиса «Красная изба».

Ранее Юрий Бобрышев заявлял ИА REGNUM, что надеется на конструктивные отношения с новым руководством Новгородской области.

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Напомним, при руководстве регионом Сергеем Митиным отношения правительства области с руководством областного центра складывались напряжённо. Юрия Бобрышева с согласия экс-губернатора депутаты городской думы в 2015 году отправили в отставку, но суд признал их действия незаконными и вернул градоначальника на работу.