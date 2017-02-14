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Мэр Великого Новгороде убеждён, что новый глава региона «услышит город»

Политика
Юрий Бобрышев надеется на конструктивную работу с Андреем Никитиным

Великий Новгород, 14 февраля 2017, 16:00 — REGNUM  Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев уверен, что у него сложатся конструктивные отношения с новым руководством Новгородской области. «Мы просто обязаны услышать друг друга и найти решения, которые будут способствовать развитию и области, и города, потому что все понимают: развитие Новгородской области в очень сильной степени зависит от областного центра», — заявил он сегодня, 14 февраля, корреспонденту ИА REGNUM.

«Конфликты, которые были (если их можно назвать конфликтами) — это вопросы межбюджетных отношений. Причём, ситуация такая не только у города, но и у всех районов области», — также сказал мэр. Он также сообщил, что поддерживает обозначенный врио главы региона Андреем Никитиным приоритет развития Великого Новгорода как туристического центра.

Встреча временно исполняющего губернатора Новгородской области с мэром областного центра назначена на завтра, 15 февраля.

Отметим, что на брифинге после официального представления в новой должности Андрей Никитин заявил СМИ, что «не знает ни о каких конфликтах» между мэрией и областным правительством. «Конфликты со мной могут быть только по поводу неработы на благо региона», — также отметил Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в числе причин досрочной отставки с поста губернатора Новгородской области Сергея Митина экспертами назывался непреодолённый конфликт между Митиным и Бобрышевым, которого с согласия экс-губернатора депутаты городской думы в 2015 году отправили в отставку, но суд признал их действия незаконными и вернул градоначальника на работу.

В конце 2016 года в Великом Новгороде обострилась ситуация с бюджетом областного центра: городу обещали помощь из областного бюджета лишь на определённых условиях, спикер думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев вновь предлагал мэру уйти в отставку, а руководитель городского отделения «Единой России» Владислав Букетов заявлял о необходимости создания в городе «чрезвычайного комитета».

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