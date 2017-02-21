Берлин, 21 февраля, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила генерального директора компании PSA Peugeot Citroen Карлоса Тавареса, чтобы обсудить возможное поглощение компанией концерна Opel, сообщает 21 февраля Associated Press.

Corvettec6r Опель

Руководство компании PSA намерено сохранить независимость концерна Opel после его вхождения в состав PSA, заявил представитель канцлера Германии.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что PSA сохранит производственные мощности Opel и защитит запланированные инвестиции.

Напомним, в Германии работают 19 тыс. из 38 тыс. сотрудников Opel. В преддверии федеральных выборов Германии вопрос о возможных сокращениях сотрудников Opel приобретает особую актуальность.

Компания General Motors сообщила о возможной продаже Opel на прошлой неделе.

23 февраля министр экономики Германии Бригитта Циприс встретится со своим французским коллегой Мишелем Сапеном, чтобы обсудить возможную сделку между General Motors и PSA.