Красногорск, 21 февраля, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Немецкая компания Daimler вложит не менее 15 миллиардов рублей в проект завода по производству легковых автомобилей Mercedes в России. Такую информацию передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.

Германия

Контракт о строительстве уже подписан и предполагает создание предприятия полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций как сварка, окраска, сборка автомобилей и выполнение цепочки логистических операций. Предприятия будет располагаться в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье.

Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет. Запуск производства запланирован на 2019 год, и по предварительным данным, мощности завода составят более 20 тысяч автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более тысячи рабочих мест.

Как комментируют в Минпромторге, российская сторона будет способствовать реализации проекта путем оказания мер государственной поддержки и создания льготного налогового режима.

Декларация о строительстве завода флагмана немецкой автоиндустрии в период санкций и колоссального давления на Россию можно рассматривать, как ярко выраженную фронду, или «фигу в кармане», которую демонстрирует крупный немецкий бизнес по отношению к политическому руководству своей страны. Штаб-квартира концерн Daimler-Benz AG находится в Штутгарте (столица Баден Вюртемберга). Именно местные депутаты активно лоббируют снятие санкций с Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры о постройке завода по производству Mercedes в России шли более 10 лет. В качестве вариантов по строительству завода Daimler рассматривал множество мест: Татарию, Свердловскую область, Санкт-Петербург, Калугу, Калининград. Северная столица выступала наиболее вероятным претендентом на размещение завода, так как там уже существуют несколько автомобильных заводов, к тому же наличие портов является одним из сильнейших преимуществ города. Ещё в 2015 году автомобильный концерн Daimler-Benz AG обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой бесплатно предоставить площадку с инженерными коммуникациями под строительство завода по производству легковых машин, однако переговоры в результате закончились ничем.

А уже в 2016 году поступала информация о том, что завода немецкого автоконцерна в России и вовсе не будет, и причиной этому назвали экономический спад в России.