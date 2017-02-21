Вена, 21 февраля, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который скрывается в Австрии, снова задержан правоохранительными органами этой страны. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщают австрийские СМИ.

Authorized Ukrainian TV channel «Inter» Дмитрий Фирташ

Сообщается, что ордер на арест Фирташаш выдала Испания в конце ноября 2016 года. Испанские правоохранители подозревают Фирташа в отмывании €10 млн.

Напомним, 12 марта 2014 года Дмитрий Фирташ задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР. Однако, в 2015 году суд Вены отказал США в экстрадиции Фирташа, постановив, что обвинения против Фирташа политически мотивированы. США обвиняли Фирташа в даче крупной взятки в обмен на лицензии на разработку месторождений титана в Индии.

21 марта 2014 года был отпущен на свободу под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро.

30 апреля 2015 года суд Вены отказал США в экстрадиции Фирташа, разрешив ему покинуть территорию Австрии.

7 июня 2015 года на Украине были арестованы 46 объектов недвижимости, принадлежащие группе компаний Ostchem, входящей в Group DF, которая является основным активом Фирташа.

В отношении компаний Фирташа были выдвинуты обвинения в нанесении убытков государству в размере 5,742 млрд гривен ($273 млн), в том числе долг госкомпании 3,343 млрд гривен ($159 млн) плюс неполученные доходы на сумму 2,4 млрд гривен ($114 млн).

29 ноября 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что Фирташ будет задержан в случае своего возвращения на Украину в связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США. Фирташ назвал действия украинской власти в отношении себя преступными и расценил их как политическое преследование.

Ранее сегодня стало известно, что коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции Фирташа в США по запросу американских властей.