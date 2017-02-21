Ташкент, 21 февраля, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Сенат Узбекистана издал постановление, согласно которому в обращение будет выпущена банкнота, номиналом 10 тысяч сумов (порядка 176 рублей по курсу ЦБ РФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Центральный банк Республики Узбекистан 10000 узбекских сум

В сети интернет появилось изображение новой банкноты, пользователи активно обсуждают нововведение.

На сегодня самой крупной купюрой, находящейся в обороте, является банкнота, достоинством 5 тысяч сумов (около 88 рублей).

Некоторые эксперты полагают, что новая банкнота вводится в целях девальвации национальной валюты, для последующего введения общей конвертации.

Как ИА REGNUM сообщало ранее в Узбекистане существуют четыре курса обмена иностранной валюты. Курс Центрального банка Узбекистана в настоящее время составляет 3356,7 сумов за один доллар. Однако, по этому курсу валюту можно только продать, ее наличная покупка на практике отсутствует.

Существует также и биржевой курс, который составляет около 9 тыс. сумов за доллар. Им пользуются импортеры товаров, однако валюта на бирже имеется в ограниченном количестве. «Черным курсом», который на сегодня составляет 6900 сумов, пользуется основное население и бизнес. Валюту по этому курсу можно приобрести у уличных брокеров вблизи рынков, торговых центров и в других местах.

В узбекских банках также действует так называемый «коммерческий курс», который банки используют при продаже валюты физлицам для зачисления на карту. Он выше государственного примерно на 50 сумов.