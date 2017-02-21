Москва, 21 февраля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Россия и США способны начать совместные действия против международных террористов со штурма сирийской Ракки, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщает RT.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

По мнению Сергея Шойгу, сейчас России и США ничего не мешает начать совместную борьбу с международным терроризмом. Особенно это касается ситуации в сирийском городе Ракка, где «всё понятно, всё очевидно, там нет противоречий, кто там находится».

«Наша задача — объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник — международный терроризм. Мы и американцы признаем его как противника», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Российский министр обороны отметил, что для начала работы по борьбе с террористами в Ракке «надо, чтобы нас слышали и понимали… Надо остановиться, садиться и начинать нормально разговаривать».

Напомним, ранее Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшее время будет закончена работа над картой Сирии с данными о дислокации непримиримых террористов и умеренной оппозиции, присоединившейся к режиму прекращения огня.

Стоит отметить, что 21 февраля агентство Reuters сообщило о замораживании Вашингтоном программы помощи вооружённым отрядам, организационно входящим в так называемую «Свободную сирийскую армию» (ССА). В рамках этой программы незаконные вооруженные формирования получали финансирование, проходили обучение владению оружием, в том числе и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами американского производства.