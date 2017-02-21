Приштина, Сербия, 21 февраля, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заверил Приштину, что войска НАТО пробудут в Косово «так долго, как это будет необходимо», сообщает 21 февраля Associated Press.

U.S.Navy Солдаты НАТО в Косово

Скапаротти прибыл в Косово, где провел встречу с местными должностными лицами и послами иностранных государств.

Напомним, начиная с 1999 года, после завершения 78-дневной агрессии НАТО против Югославии, в Косово находятся около 4 тыс. 500 солдат из 31 страны мира.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На данный момент регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств-членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.