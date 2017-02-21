Астана, 21 февраля, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Казахстанцы на сегодня накопили пенсионных отчислений на сумму 6,71 трлн тенге (порядка 1,2 трлн рублей), сообщил сегодня, 21 февраля, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Enpf.kz ЕнПф

В фонде отчитались в целом об итогах работы за 2016 год.

Председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбиби Наурызбаева рассказала, что по итогам 2016 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков, составил 472 млрд тенге (85,9 млрд рублей) при доходности 7,95.

Глава фонда рассказала, как именно инвестируются пенсионные накопления: «В структуре портфеля пенсионных активов 43,5% инвестировано в государственные ценные бумаги Казахстана, 13,5% — в облигации квазигосударственных организаций страны, 21,7% — в облигации банков второго уровня, 6% размещено на депозитах, 15% составляют прочие активы. 77% пенсионных активов размещено в национальной валюте и 23% — в иностранной».

Сложившуюся картину корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал экономист Рахим Ошакбаев.

Enpf.kz Единый Накопительный Пенсионный фонд Казахстана

ИА REGNUM : Рахим, действительно ли у ЕНПФ доходность ниже, чем у банковских депозитов? Если да, то чем это обусловлено?

Судя по тому, что, по официальной информации, за 11 месяцев 2016 года доходность составила около 8% годовых, сопоставляя ее с доходностью по тенговым депозитам за тот же период — 14% в достаточно надежных казахстанских банках, то можно, естественно подтвердить, что да, доходность ниже, чем у вкладов по тенговым депозитам.

Почему это происходит. Проблема, наверное, институциональная — принятие решений по направлению (пенсионных накоплений — прим. ИА REGNUM ) принимаются формально Советом по управлению Национальным фондом, но де-факто есть подозрение, что влияние правительства очень высокое. Поскольку мы видим, что около 45% средств ЕНПФ инвестировано в государственные ценные бумаги, то, по сути, фонд в своей значимой части стал таким расширением расходной части бюджета, то есть за счет пенсионных денег финансируются государственные расходы. Причем надо отметить, что бюджетные расходы очень сильно выросли. За 5 последних лет — на 93%. По уточнениям, которые приняты (в трехлетний бюджет — прим. ИА REGNUM ) на этой неделе, бюджет 2017 года по сравнению с бюджетом 2016 года вырастает на 31%. Растет серьезно дефицит бюджета, нефтяной дефицит и, естественно, он финансируется за счет заимствований, в том числе из ЕНПФ.

ИА REGNUM : В сравнении с депозитами есть такой момент, что ставки по облигациям ниже депозитных и ставки по депозитам юридических лиц тоже намного ниже депозитных ставок физических лиц.

Вы правы в том, что ставки по депозитам юрлиц намного ниже депозитных ставок физических лиц, но мы же рассматриваем вклады с точки зрения физического лица. У меня есть пенсионные отчисления, я их доверил пенсионному фонду с одной стороны, а с другой — я как физическое лицо вижу, что могу получить доходность в 14%. Поэтому, думаю, это корректное сравнение, если мы говорим про альтернативную стоимость.

ИА REGNUM : Как можно исправить ситуацию?

Одно из первых решений в краткосрочной перспективе — это, безусловно, повысить независимость институтов, которые осуществляют инвестирование пенсионных денег, их транспарентность, подотчетность. Надо полностью убрать из этой схемы правительство. Потому что правительство сейчас, по сути, как я уже сказал, использует пенсионные деньги, чтобы финансировать свои расходы, которые растут значительно быстрее, чем осуществляется рост экономики.

В долгосрочной перспективе это, конечно, вопрос концептуальных подходов. Как система конкурентного управления, в которой пенсионными деньгами управляли частные управляющие компании, показала наличие серьезных злоупотреблений и хищений, так и централизованная схема также показала серьезную уязвимость. Поэтому это большой вопрос — что можно делать в этом отношении, на который, наверное, в том числе, с помощью Общественного совета (независимый консультативно-совещательный орган при ЕНПФ — прим. ИА REGNUM ) удастся дать более или менее компетентный ответ.

Добавим, что 16 февраля стало известно, что только 1% вкладчиков ЕНПФ накопили на своих счетах более 5 млн тенге (909,8 тысяч рублей). У 78% вкладчиков на пенсионном счете имеется накоплений менее 1 млн тенге (около 182 тысяч рублей).

Стоит отметить, что Нурбиби Наурызбаева возглавила ЕНПФ 13 января 2017 года, сменив на этом посту оскандалившегося Руслана Ерденаева, которого обвинили в растрате.

Бывший председатель правления ЕНПФ Ерденаев был взят под стражу 9 января — вместе с начальником управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусой Бахтовым, председателем наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжаном Кенжебаевым и директором ТОО «Бузгул Аурум» Азатом Найзагариным.

Как сообщила тогда пресс-служба городского суда Алма-Аты, все четверо арестованных подозреваются в присвоении и растрате вверенного им чужого имущества. Постановлением суда в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Суд при этом отказался принять залог в размере, эквивалентном 1 млрд рублей.

Проверка деятельности ЕНПФ началась 21 декабря 2016 года, Нацбанк пояснил, что отслеживались операции, совершенные ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Как выяснилось, собственные активы ЕНПФ были потрачены на покупку облигаций «Бузгул Аурум».

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