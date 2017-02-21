Нижний Новгород, 21 февраля, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Почти 79% жителей Нижегородской области считают Валерия Шанцева самым результативным губернатором по сравнению с его предшественниками. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные были получены в ходе опроса нижегородцев, проведенного сотрудниками Института политической психологии в феврале 2016 года.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Опрос показал, что всего 3,8% нижегородцев отдают пальму первенства в результативности Геннадию Ходыреву, 6,7% — Борису Немцову, 10,6% — Ивану Склярову.

При этом положительно работу Шанцева на посту губернатора оценивает чуть меньше нижегородцев. Утвердительно на этот вопрос ответили 74,4%. Негативно оценили работу губернатора 14,9% респондентов. Еще 10,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Значительно меньше положительных оценок набрали руководители Нижнего Новгорода — как действующие, так и предыдущие.

В частности, положительно деятельность главы города Ивана Карнилина оценили всего 14,2% опрошенных, главы городской администрации Сергея Белова — 11,5%. Вообще ничего об их работе не смогли сказать 68,3% и 71,7% нижегородцев соответственно.

Предшественник Карнилина на посту главы города Олег Сорокин набрал 11,4% положительных оценок и 42,6% отрицательных. Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов набрал 24,8% положительных оценок и 20% отрицательных.

Опрос также показал, что если бы в ближайшее воскресенье в Нижегородской области прошли выборы президента РФ, более 72% жителей региона отдали бы свои голоса за Владимира Путина.

Если Нижегородская область покажет на выборах президента хорошие результаты, то у Валерия Шанцева будут все шансы переизбраться на новый срок. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», об этом заявил политолог Роман Амбарцумян.

По его словам, проведенный опрос показал, что на фоне предыдущих губернаторов Шанцев демонстрирует сильные компетенции по разным направлениям: «Это и нацеленность на достижения, стратегическое мышление, умение разговаривать с людьми, понимание проблематики региона».

«Конечно, важна и история успеха, предыдущие действия не остаются незамеченными: это и лоббирование интересов региона в Москве, что способствовало привлечению инвестиций не только в промышленность, но и в строительство мостов, обходов, реконструкцию аэропорта. Крупные проекты продолжают реализовываться, а обязательства в отличие от других регионов, на текущий момент выполняются», — отметил политолог.

«Такие данные внимательно отслеживаются на федеральном уровне и, естественно, находят выражение в определенных кадровых решениях. Это особое доверие Валерию Шанцеву со стороны федерального центра сложно не заметить — это и недавнее вхождение в состав президиума Государственного совета России и в Высший совет партии «Единая Россия». В преддверии президентских выборов позиции губернатора прочны. Если Нижегородская область покажет на выборах президента хорошие результаты, то у Валерия Шанцева будут все шансы уверенно переизбраться на новый срок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года в России произошла ротация губернаторского корпуса. Сразу несколько глав регионов досрочно покинули свои посты.

Так, 12 января подал в отставку глава Адыгеи Аслан Тхакушинов. 6 февраля досрочно ушёл в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин, 7 февраля — глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Также свои посты покинули глава Карелии Александр Худилайнен и губернаторы Новгородской области Сергей Митин и Рязанской области Олег Ковалев.