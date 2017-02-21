Нью-Дели, 21 февраля, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Индия надеется купить у России пять комплектов новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» общей стоимостью порядка $5,8 млрд, сообщает издание Economic Times.

Mil.ru ЗРК С-400

По информации издания, сначала Нью-Дели планирует закупку двух комплектов новейшей российской системы ПВО, а решение о дальнейших поставках будет зависеть от полученного опыта использования российских ЗРК.

Интересно, что на данном этапе сделка не включает условия частичного производства этого оружия в Индии, несмотря на то, что с прихода к власти правительства Нарендры Моди в рамках программы «Делай в Индии» Нью-Дели постоянно настаивает на том, чтобы зарубежные поставщики вооружений размещали часть его производства в Индии или использовали продукцию индийских предприятий.

Издание сообщает, что включение в контракт подобных условий пока не обсуждается, так как закупка С-400 рассматривается как стратегически необходимый шаг.

В том случае, если Индия все же будет настаивать на размещении части производства у себя, поставки будут отложены.

Напомним, в октябре 2016 года Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставке российских зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф». По предварительным условиям, контракт на поставку ЗРК С-400 в Индию должен быть подписан до конца 2017 год, а непосредственные поставки этих систем вооружения могут стартовать начаться через два-три года после его подписания.