Москва, 21 февраля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Задача приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму приведет к регионализации МРОТ, возможно, что будет 85 МРОТ на территории РФ — по числу субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании межфракционной рабочей группы по повышению МРОТ в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В правительстве нет единого мнения по этому поводу, мы продолжаем дискуссии, мы обсуждаем с МЭР, Минфином и социальными партнерами различные варианты», — отметил он, говоря о путях достижения величины МРОТ, равной прожиточному минимуму.

Первый вариант — установление МРОТ на уровне прожиточного минимума в целом по России. «Такой вариант возможен, но я хотел бы напомнить, что прожиточный минимум очень различается по территориям России от 8 тыс. рублей до 20 тыс. рублей на Чукотке», — отметил Топилин.

Министр указал на проблемы, связанные с разницей в величине МРОТ по регионам. «И когда мы в 2001 году договаривались, что приравнивание прожиточного минимума к МРОТ, мы имели в виду, что это позволит нам решить проблему дифференциации стандартов в зависимости от стоимости жизни, по территориям. У нас 53 региона, в которых прожиточный минимум ниже, чем прожиточный минимум в среднем по РФ. При таком подходе мы просто в непростую ситуацию ставим эти регионы», — полагает Топилин.

«И в других регионах, в которых прожиточный минимум ниже среднероссийского, это приведет к искажениям и это будет в принципе неправильная конструкция, потому что в Российской Федерации действует МРОТ, действуют районные коэффициенты, северные надбавки. Прожиточный минимум — это фактически региональная категория. Прожиточный минимум по РФ — он, по большому счету, ни для чего, от него не зависят никакие социальные выплаты», — сказал глава министерства, подчеркнув, что от регионального прожиточного минимума зависят как детские пособия, так и доплаты к пенсии, а федеральный прожиточный минимум является «виртуальной величиной».

«Нам кажется, что решая проблему приближения МРОТ к прожиточному минимуму, нам было бы целесообразно рассмотреть вопрос о том, что это должно устанавливаться на уровне регионов. Нам представляется, что МРОТ может быть равен только региональному прожиточному минимуму. Возникает проблема регионализации МРОТ, нам придется проводить юридические консультации, но нигде в законодательстве не сказано, что МРОТ должен быть единым на всей территории РФ», — заключил он.