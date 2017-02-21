Москва, 21 февраля, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, во всех гарнизонах Восточного военного округа (ВВО) прошли масштабные тренировки с подразделениями противодействия терроризму, сообщили в Минобороны РФ.

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В ходе тренировок отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач.

Также к тренировкам привлекались разведывательные, медицинские подразделения, подразделения радиационной, химической, биологической защиты, штатные пожарные команды.

Всего в тренировках приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, было задействовано около 1000 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.