Москва, 21 февраля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Президент России поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести пятиэтажные жилые дома, так называемые «хрущевки», построенные несколько десятков лет назад. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — сказал президент в ходе встречи со столичным градоначальником.

Сергей Собянин отметил, что за годы действия программы реновации жилого фонда из «хрущевок» в более комфортное жилье были переселены 160 тыс. московских семей. Однако в городе остается большое количество домов примерно тех же серий, что уже снесены.

Спустя 10−20 лет состояние таких зданий станет аварийным, пояснил Собянин, несмотря на усилия по ремонту. В таких домах живет 1,6 млн человек.

По словам мэра Москвы, переселение людей из такого некомфортного, ставшего по сути ветхим, жилья потребует не только финансовых, организационных и административных затрат, но и решения проблем, связанных с нормативным регулированием процедуры. Существующие законодательные нормы в текущий ситуации не подходят.

«В результате, мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать. Получается неурегулированная ниша», — пояснил он и попросил у главы государства содействия в инициировании специального закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2017 года руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил отом, что в течение 18 лет в Москве снесено более 1,6 тыс. пятиэтажек. Разбора требуют еще 79 жилых домов первого периода индустриального домостроения.

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