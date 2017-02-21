Москва, 21 февраля, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО заявил, что с началом операции ВКС РФ в Сирии на Ближнем Востоке была остановлена череда «цветных революций».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, была решена геополитическая задача: «прервана цепь «цветных революций», тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке». Говоря об отношениях между государствами, Шойгу отметил, что они становятся все более напряженными.

К нарастанию хаоса ведут попытки стран Запада во главе с США «затормозить процесс становления нового и более справедливого мироустройства». Эти попытки ведут к «нарастанию хаоса, анархии и встречают отторжение со стороны многих государств».

Борьба в мире обостряется и за обладание ресурсами и контролем над маршрутами их транспортировки, отметил Шойгу. Он также напомнил, что в Сирии Россия не только освобождает эту страну от террористов, но и не дает боевикам проникнуть в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день российские самолеты совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.