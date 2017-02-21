Волгоград, 21 февраля, 2017, 14:03 — ИА Регнум. В Волгоградской области бесхозными и заброшенными на сегодняшний день остаются десятки мемориалов «Вечный огонь». Работа по их паспортизации активно ведется далеко не всеми главами муниципальных образований. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга исполнения поручения президента РФ об учете и бесперебойном функционировании мемориалов «Вечный огонь», проведенного региональным отделением ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Volgograd.ru Вечный огонь

Уже с самого начала работы по паспортизации мемориалов (с 2014 года) появились несоответствия в данных отчетов, составленных региональными властями и общественниками. Так, по данным областного минкульта в регионе на тот момент числилось 11 мемориальных комплексов, по данным активистов ОНФ — более 50. При этом подавляющее большинство мемориалов требовало ремонта, многие из них не использовались. На сегодня, по предварительным данным, количество заброшенных мемориальных комплексов в регионе достигает порядка 60.

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Положения о паспортизации мемориальных сооружений администрации района или городского округа должны были закрепить соответствующими постановлениями. Однако, по официальным данным, из 48 муниципальных образований на сегодняшний день такие положения приняты всего 28, при этом положения трех районов оформлены формально.

«Необходимо выявить, восстановить, учесть, внести необходимые поправки в местный бюджет, но главное, зажечь все найденные мемориалы на территории Волгоградской области минимум к 19 ноября — дню начала контрнаступления Красной армии под Сталинградом. К сожалению, пока четкого выполнения данного поручения нет», — отметил член регионального штаба Народного фронта Сергей Забеднов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля текущего года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на упорядочивание функционирования мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Эти два понятия парламентарии четко разделили между собой. Предполагается, что инициатива позволит разрешить ситуации, когда власти отключают «огни» за неимением средств.

Согласно данным ревизии, проведенной в начале 2015 года по всей России, в стране существовало на тот момент более 3,6 тыс. мемориалов с вечным огнем, из которых 22% функционировали постоянно, 77% — в праздничные дни, а 1% — не функционировали.