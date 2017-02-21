Москва, 21 февраля, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Традиционно «мужскими» видами отдыха считается рыбалка, охота, экстремальный спортивный туризм (например, альпинизм, сплавы по горным рекам), а также военно-исторические экскурсии. Однако, по наблюдениям экспертов туристического рынка, самой большой популярностью на сегодня у мужчин, как и у женщин, пользуется пляжный отдых, сообщили в Ростуризме.

Caza_No_7 Мужской спорт

Верхние строчки в ТОПе бронирований занимают Турция, Греция и Кипр. На их долю приходится 21%, 19% и 16% бронирований соответственно.

Лидирующие позиции по бронированиям на праздничные даты из зарубежных направлений являются по убыванию: Тбилиси, Баку, Рим, Прага и Париж.

Отечественные курорты Краснодарского края и Крыма занимают первые места бронирований туров по России. Доля Сочи — 46,41%, а курортов Крыма — 31,43% от общего числа бронирований на праздники. Средняя стоимость перелёта в Сочи из Москвы в 2017 году составила 4792 рубля, это на 18% меньше показателей прошлого года.

На побережьях Чёрного моря среди «мужских» развлечений есть возможность прокатиться на водных лыжах и даже полетать над водой и с помощью воды. Такие полёты выполняются на относительно новом изобретении — флайборде.

По данным туроператора Tez-Tour, в этом году все рекорды популярности по бронированиям туров на внутреннем рынке бьёт Подмосковье: на праздничные дни приходится ещё и всенародно любимый праздник Масленицы, на который запланирована масса развлекательных, гастрономических и активных мероприятий. Средний чек праздничного отдыха в Подмосковье составляет около 15−17 тыс. рублей.

Далее по популярности среди внутренних направлений следуют Симферополь, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Краснодар.