Нижний Новгород, 21 февраля, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу на развитие метрополитена в Нижнем Новгороде будет дополнительно направлено 2 млрд 273 млн рублей. Средства будут предоставлены федеральным бюджетом.

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Законодательное собрание региона 21 февраля приняло в двух чтениях соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Кроме метрополитена дополнительные средства из федерального бюджета будут направлены на обеспечение жильем молодых семей — в сумме 28 млн 187 тыс. рублей, на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов — 435 млн 64 тыс. рублей.

Из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования будут направлены средства на поддержку муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек, на оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК.

Также средства пойдут на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.

Кроме того, на реализацию государственной программы Нижегородской области и муниципальных программ формирования современной городской среды в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом из областного бюджета будет направлено 444 млн рублей.

Из областного бюджета на закупку подвижного состава и на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена Нижнего Новгорода будет направлено 191,9 млн рублей.

С учетом изменений основные доходы областного бюджета на 2017 год вырастут на 3 млрд 364,9 млн рублей. Расходы вырастут на 4 млрд 379,5 млн рублей.

После этого доходы бюджета составят 141 млрд 630,9 млн рублей, расходы 140 млрд 956,5 млн рублей. Профицит бюджета сократиться сразу на 1 млрд 14,6 млн рублей до 674,4 млн рублей.