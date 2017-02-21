Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону судебные приставы арестовали трамваи в счёт долга. Сумма у должника приличная — 10,5 млн рублей. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФССП России, из этой суммы 7,5 млн рублей должны поступить в доход бюджета.

Константин Косачев Трамвай

Юридическое лицо, на чьё имя записаны трамвайные составы, не называется. Но он предупреждён, что в случае неисполнения требований вагоны будут выставлены на торги.

Стоит отметить, что на прошлой неделе МУП «Ростовская транспортная компания» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заключили мировое соглашение. Согласно решению, опубликованному на сайте Арбитражного суда Ростовской области, транспортники должны перечислить 27,7 млн рублей долга до 31 марта 2017 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за долгов по зарплате перед транспортниками трамвайное сообщение оказалось под угрозой. О проблеме стало широко известно в середине января 2017 года. Тогда департамент транспорта города-миллионника наличие задолженности подтвердил. По их информации, долги возникли в результате ограничения движения электротранспорта по улице Максима Горького во время её реконструкции в 2013—2014 годах и по улице Станиславского в 2015 году. Возвращать долги обещали по разработанному графику.

Ростов-на-Дону: вопреки долгам электротранспорт вышел на линию