Москва, 21 февраля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В общественном сознании образ Вооруженных сил России связан преимущественно с положительными эмоциями: уважением (46%), гордостью (39%), а также надеждой (26%) и доверием (24%). Доли негативных ответов невелики (недоверие — 4%, разочарование — 4% и др.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Mil.ru Призывники

По мнению граждан, российским офицерам присущи многие положительные качества. Так, большинство опрошенных считают, что офицеры являются защитниками интересов государства (средний балл по 5-балльной шкале — 4,3, где 1 — качество не присуще, 5 — присуще в полном объеме), людьми мужественными (4,3 — этот показатель вырос с 3,7 в 2015 г.), ответственными (4,3).

Также их воспринимают, как профессионалов, готовых рисковать своей жизнью при исполнении обязанностей, защищать интересы простых людей.

Видеть своего близкого родственника (мужского пола) в рядах военнослужащих хотели бы 64% жителей России (исторический максимум), обратного мнения придерживаются 25% граждан.

Опрос проведен в октябре 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.