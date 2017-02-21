Таллин, 21 февраля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Между прибывшими в Эстонию британскими военными НАТО и местным населением возможны драки. При этом провоцировать стычки будет Россия, так считает глава департамента информации (служба внешней разведки) Эстонии Микк Марран, сообщает британская газета The Times.

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По словам Маррана, российская сторона может воспользоваться, к примеру, методом так называемой «медовой ловушки» — подослать в питейное заведение девушку, тем самым спровоцировав драку между посетителями. В таком случае британские солдаты могут быть выставлены хулиганами.

Кроме того, Марран опасается возможных провокаций в интернете, с помощью которых могут быть взломаны аккаунты военнослужащих в соцсетях, и последующего шантажа. Он пояснил, что местное население, судя по слухам, недовольно прибытием британских военных.

«Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические «медовые ловушки» и тому подобное», — сказал он.

Чиновник добавил, что военный контингент НАТО в Европе численностью 4 тыс. человек может стать для Москвы хорошей возможностью, чтобы сформировать «ложное впечатление о западной агрессии путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ».

Вместе с тем никаких обоснований для своих предположений Марран не привел. Он только напомнил об инциденте с двумя британскими военными, находившимися на учениях в Латвии. Военнослужащие ввязались в уличную потасовку с местными жителями, при этом происходящее было снято на камеру людьми, якобы имевшими отношение к пророссийским СМИ.