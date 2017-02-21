«Рука Москвы»: В Эстонии боятся стычек военных НАТО с населением
Таллин, 21 февраля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Между прибывшими в Эстонию британскими военными НАТО и местным населением возможны драки. При этом провоцировать стычки будет Россия, так считает глава департамента информации (служба внешней разведки) Эстонии Микк Марран, сообщает британская газета The Times.
По словам Маррана, российская сторона может воспользоваться, к примеру, методом так называемой «медовой ловушки» — подослать в питейное заведение девушку, тем самым спровоцировав драку между посетителями. В таком случае британские солдаты могут быть выставлены хулиганами.
Кроме того, Марран опасается возможных провокаций в интернете, с помощью которых могут быть взломаны аккаунты военнослужащих в соцсетях, и последующего шантажа. Он пояснил, что местное население, судя по слухам, недовольно прибытием британских военных.
«Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические «медовые ловушки» и тому подобное», — сказал он.
Чиновник добавил, что военный контингент НАТО в Европе численностью 4 тыс. человек может стать для Москвы хорошей возможностью, чтобы сформировать «ложное впечатление о западной агрессии путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ».
Вместе с тем никаких обоснований для своих предположений Марран не привел. Он только напомнил об инциденте с двумя британскими военными, находившимися на учениях в Латвии. Военнослужащие ввязались в уличную потасовку с местными жителями, при этом происходящее было снято на камеру людьми, якобы имевшими отношение к пророссийским СМИ.