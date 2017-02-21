Москва, 21 февраля, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013−2020 годы» распределены субсидии ведущим университетам России, сообщается на сайте правительства РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Университет

Средства распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём субсидии из федерального бюджета составил 8,7 млрд рублей), в 2014 году и в 2015 году — 14 вузам (общий объём субсидии — 10,15 млрд рублей, 10,14 млрд рублей соответственно). В 2016 году субсидии выделили 21 российскому вузу, общий объём господдержки составил 10,927 млрд рублей.

В 2017 году субсидии предоставляются трём группам ведущих университетов. Объём господдержки в 2017 году составит:

— Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики — по 849,2 млн рублей;

— Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени И.М.Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени Б.Н.Ельцина — по 482,2 млн рублей;

— Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследовательскому университету) — по 141,5 млн рублей.

Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг.