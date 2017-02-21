Москва, 21 февраля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Банк России с 21 февраля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Банк «ГПБ-Ипотека» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

В банке назначена ликвидационная комиссия.

По величине активов банк «ГПБ-Ипотека» занимал 292 место в банковской системе Российской Федерации.