Москва, 21 февраля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Министерство экономического развития и Минфин намерены в рамках борьбы с теневой экономикой запретить наличный расчёт при выплате зарплат, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Об этом сообщили два федеральных чиновника и два эксперта, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

Уточняется, что в правительстве эта инициатива пока не обсуждалась. Сейчас идея рассматривается на уровне министерств: эксперты обсуждают вариант ограничения наличного расчёта при продаже автомобилей, предметов роскоши, жилплощади. Пока дилемма касается уровня цен, с которого целесообразно ограничить наличный расчёт.

«Идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте, отмечает эксперт, участвующий в обсуждении», — сообщает издание.

Эксперт пояснил, что характерным примером является налог на операции с наличными в Индии и Азербайджане. В этих странах налог взимается не при продажах, а при снятии денег со счёта физлицами. По его словам, вопрос изучается, при этом в расчёт берутся примеры стимуляции безналичного оборота в других странах.

Другой чиновник пояснил, что подобные нововведения могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018—2024 гг. И в МЭР, ответственном за этот рост, рассматривают целый ряд мер по обелению экономики.

В обоих министерствах комментировать информацию не стали, уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЭР и Минфин считают, что для перезапуска в России экономического роста, необходимо снизить налоги на труд. Выпадающие при этом доходы бюджета можно компенсировать с помощью косвенных налогов, в частности, НДС.