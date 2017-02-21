Лондон, 21 февраля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Возле здания парламента Великобритании прошла демонстрация противников президента США Дональда Трампа. Тысячи участников массовой акции высказали недовольство тем, что Трамп намерен посетить королевство, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На плакатах, которые держали в руках протестующие, можно было увидеть лозунги «Нет Трампу, нет нетерпимости!». Митинг проходил одновременно с обсуждением предстоящего визита Трампа парламентариями.

На рассмотрение парламента были вынесены две петиции — авторы одной из них выступают в поддержку официального визита Трампа в Британию, авторы другой — требуют не пускать американского лидера в страну.

Отмечается, что под петицией с одобрением визита подписи поставили 1,85 млн человек, в то время как второе обращение поддержали 311 тыс. жителей Британии.

Как передавало ИА REGNUM, Правительство Великобритании подтвердило приглашение президента США Дональда Трампа для официального визита в страну в 2017 году. Как отметил младший министр иностранных дел Алан Дункан, необходимо использовать все доступные инструменты, чтобы создать общую платформу с лидером США.

Вместе с тем наиболее резкие противники Трампа в Британии обвиняют его в «сексизме» и «шовинизме» заявляют категорический протест в связи с подготовкой его визита в страну.

Умеренные критики отмечают, что сам визит возможен, однако банкеты и мероприятия с участием королевы проводить не стоит. Также парламентарии отметили, что визит Трампа в Лондон еще не состоялся, но уже успел «расколоть общество».

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