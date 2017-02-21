Тысячи британцев приняли участие в протестах против визита Трампа
Лондон, 21 февраля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Возле здания парламента Великобритании прошла демонстрация противников президента США Дональда Трампа. Тысячи участников массовой акции высказали недовольство тем, что Трамп намерен посетить королевство, сообщает Reuters.
На плакатах, которые держали в руках протестующие, можно было увидеть лозунги «Нет Трампу, нет нетерпимости!». Митинг проходил одновременно с обсуждением предстоящего визита Трампа парламентариями.
На рассмотрение парламента были вынесены две петиции — авторы одной из них выступают в поддержку официального визита Трампа в Британию, авторы другой — требуют не пускать американского лидера в страну.
Отмечается, что под петицией с одобрением визита подписи поставили 1,85 млн человек, в то время как второе обращение поддержали 311 тыс. жителей Британии.
Как передавало ИА REGNUM, Правительство Великобритании подтвердило приглашение президента США Дональда Трампа для официального визита в страну в 2017 году. Как отметил младший министр иностранных дел Алан Дункан, необходимо использовать все доступные инструменты, чтобы создать общую платформу с лидером США.
Вместе с тем наиболее резкие противники Трампа в Британии обвиняют его в «сексизме» и «шовинизме» заявляют категорический протест в связи с подготовкой его визита в страну.
Умеренные критики отмечают, что сам визит возможен, однако банкеты и мероприятия с участием королевы проводить не стоит. Также парламентарии отметили, что визит Трампа в Лондон еще не состоялся, но уже успел «расколоть общество».
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