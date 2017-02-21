Москва, 21 февраля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Законопроект о блокировке зеркал сайтов с пиратским контентом правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Предлагается ввести в российское законодательство термин «производный сайт в сети Интернет», определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Одновременно вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений.

«Комитет рассчитывает на то, что введение механизма быстрой блокировки «зеркал» ликвидирует имеющийся пробел и существенно укрепит позиции авторов и правообладателей по защите их интересов в борьбе с пиратами», — сказал ранее глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).