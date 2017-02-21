Москва, 21 февраля, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Средства в размере 10,3 млрд рублей будут распределены между 21 российским вузом. Соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано 21 февраля на сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МГУ

Субсидии предназначены ведущим отечественным университетам, они выделены из федерального бюджета на 2017 год в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013−2020 годы с целью повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, отмечено в документе.

«В рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013−2020 годы средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», — говорится в распоряжении №281-р, датированном 17 февраля 2017 года.

Субсидии призваны к 2020 году обеспечить вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых вузов в соответствии с мировым рейтингом. Правительство РФ предоставляет господдержку ведущим университетам страны, отобранным по результатам конкурса.

Ранее ведущие университеты были поделены на три группы. В текущем году объем господдержки для вузов первой группы составит 849,2 млн рублей, для вузов второй группы — по 482,2 млн рублей, для вузов третьей группы — по 141,5 млн рублей.

При этом наибольшие субсидии будут выделены Казанскому и Новосибирскому университетам, Санкт-Петербургскому университету информационных технологий, механики и оптики, а также МФТИ, МИФИ, МИСиС и ВШЭ.

«Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг», — отмечают в правительстве.