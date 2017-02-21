Куала-Лумпур, 21 февраля, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Посол Малайзии в Пхеньяне Мохамад Низан Мохамад заявил 21 февраля, что расследование смерти сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама будет беспристрастным, сообщает Associated Press.

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Посол был отозван из Пхеньяна 20 февраля, и свое заявление он сделал в Пекине.

В свою очередь, посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль раскритиковал расследование смерти Ким Чон Нама, назвав его политически ангажированным и потребовав совместного разбирательства.

Реакция со стороны Малайзии последовала незамедлительно. Министерство иностранных дел страны назвало слова Кан Чхоля «полуправдой, ложью и заблуждением».

Мохамад подчеркнул, что Малайзия не видит никаких оснований для того, чтобы допускать другие государства для расследования, которое будет «объективным и справедливым».

Напомним, 14 февраля в международном аэропорту Куала-Лумпура погиб сводный брат Ким Чен Ына Ким Чон Нам, по предварительным данным, он был отравлен. Правоохранительные органы задержали двух женщин, которые подозреваются в убийстве.

У одной из них был обнаружен вьетнамский паспорт, у другой — индонезийский. Власти КНДР заявили, что убитый не является братом лидера Северной Кореи.