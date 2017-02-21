Канберра, 21 февраля, 2017, 07:23 — ИА Регнум. На борту легкомоторного самолета Beechcraft King Air 200, рухнувшего на крышу торгового комплекса на окраине австралийского Мельбурна, находились пять человек. Предположительно, все они погибли, передает 21 февраля НТВ.

Rennett Stowe Самолёт

ЧП произошло в районе аэропорта Эссендон, после падения на крышу торгового центра DFO самолет взорвался. Само здание охватил пожар — столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров от места происшествия.

В момент катастрофы торговый центр был закрыт. По мнению полицейских и спасателей, при пожаре никто не пострадал.

«На борту самолета находились пять человек, судя по всему, все они погибли», — сообщила Виктория Стивен Лин, заместитель комиссара полиции штата Виктория.

Имена погибших пассажиров пока не называются, так как правоохранители обязаны сначала известить о трагедии их родных. Как предполагают местные СМИ, на борту самолета находились американские туристы, направлявшиеся на остров Кинг, что находится у южного побережья штата Виктория.

В качестве предварительной версии крушения самолета назван отказ двигателя. Отмечается, что пилот успел сообщить диспетчерам о неполадках.

К расследованию обстоятельств катастрофы приступили специалисты Австралийского бюро безопасности на транспорте. В настоящее время аэропорт Эссендон закрыт, ведущая к нему трасса перекрыта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятиместный самолет врезался в здание торгового центра на окраине Мельбурна — второго по величине города Австралии. Зданию был причинен серьезный ущерб, на место прибыли пожарные.