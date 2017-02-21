Жертвами крушения самолета в Австралии стали пять человек — СМИ
Канберра, 21 февраля, 2017, 07:23 — ИА Регнум. На борту легкомоторного самолета Beechcraft King Air 200, рухнувшего на крышу торгового комплекса на окраине австралийского Мельбурна, находились пять человек. Предположительно, все они погибли, передает 21 февраля НТВ.
ЧП произошло в районе аэропорта Эссендон, после падения на крышу торгового центра DFO самолет взорвался. Само здание охватил пожар — столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров от места происшествия.
В момент катастрофы торговый центр был закрыт. По мнению полицейских и спасателей, при пожаре никто не пострадал.
«На борту самолета находились пять человек, судя по всему, все они погибли», — сообщила Виктория Стивен Лин, заместитель комиссара полиции штата Виктория.
Имена погибших пассажиров пока не называются, так как правоохранители обязаны сначала известить о трагедии их родных. Как предполагают местные СМИ, на борту самолета находились американские туристы, направлявшиеся на остров Кинг, что находится у южного побережья штата Виктория.
В качестве предварительной версии крушения самолета назван отказ двигателя. Отмечается, что пилот успел сообщить диспетчерам о неполадках.
К расследованию обстоятельств катастрофы приступили специалисты Австралийского бюро безопасности на транспорте. В настоящее время аэропорт Эссендон закрыт, ведущая к нему трасса перекрыта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятиместный самолет врезался в здание торгового центра на окраине Мельбурна — второго по величине города Австралии. Зданию был причинен серьезный ущерб, на место прибыли пожарные.