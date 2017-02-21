Пекин, 21 февраля, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Общество Красного Креста Китая запустило в понедельник проект первой медицинской помощи в рамках инициативы «Нового шелкового пути», сообщает 21 февраля издание China Daily

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Проект призван обеспечивать Пакистан ресурсами первой медицинской помощи, включая кареты скорой помощи и медицинских профессионалов, а также ряд других услуг в рамах Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Коридор протяженностью в 3 000 км соединит сетью автомобильных и железных дорог Кашгар на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и порт Гвадар на юго-западе Пакистана.

Первый центр оказания экстренной медицинской помощи будет построен порту Гвадар в рамках проекта КПЭК. Проект медицинской помощи финансируется Фондом Шелкового пути в рамках безвозмездной программы, целью которой является продвижение гуманитарных служб в Пакистане. Проект поможет детям с заболеваниями сердца в Афганистане.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало мнение некоторых китайских изданий о том, что Китай рассматривает проблемы и трудности Пакистана, как угрозу своим инвестициям, поэтому, полагают эксперты, необходимо усилить работу в рамках КПЭК.