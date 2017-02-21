Хабаровск, 21 февраля, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Федеральная информационная система «На Дальний Восток», созданная для распределения бесплатных дальневосточных гектаров, теперь показывает земли Японии как доступные для оформления. Если верить ФИС «На Дальний Восток», получить «дальневосточный гектар» на японском острове Хоккайдо теперь может любой россиянин, причем — абсолютно безвозмездно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Поле. 1890-е

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Всего три земельных участка на острове Хоккайдо российской ФИС «На Дальний Восток» отмечены как земли, которые брать в пользование нельзя. Но и взять разрешенный российской системой японский земельный надел нельзя: ФИС сообщает, что эти участки не предоставляются в соответствии с федеральным законодательством, — сообщило ИА «Востокмедиа».

При этом ФИС «На Дальний Восток» не сообщает, какое именно федеральное законодательство — российское или японское — не позволяет приобрести безвозмездно гектар каменистой почвы на Хоккайдо.

Однако же из данных системы видно, что нельзя взять гектар в районе озера — согласно Водному кодексу, под запретом на Хоккайдо горный массив и участок береговой зоны.

Теперь специалисты, отвечающие за нормальную работу ФИС «На Дальний Восток», объясняют, что такая оплошность могла произойти от того, что система постоянно обновляется. А отметкой границ свободных участков занимаются различные структуры. (Заметим еще раз: речь о японских свободных участках). «Различные структуры» передают данные в Росреестр, который не успевает отслеживать всю информацию. (Зато, видимо, успел отследить свободные земли в сопредельном государстве). Специалисты, отвечающие за работу ФИС «На Дальний Восток», теперь сетуют, что из-за нерасторопности Росреестра, из-за того, что многие ведомства, ответственные за процесс, используют старые карты, в связи с чем возникает путаница, теперь многие свободные дальневосточные участки нельзя получить. Зато вот на Хоккайдо теперь можно.

При этом границы других государств не закрашиваются в серый цвет — считается, что граждане и так должны понимать, что эти земли недоступны. Однако система по какой-то причине выделяет земли на чужих территориях. Как выяснилось, случай далеко не первый: дальневосточники уже неоднократно пытались оформить себе бесплатные гектары в Китае и даже в Турции.

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Между тем посетители социальных сетей уже шутят на эту тему: пока японцы строят планы по возврату Курил, российская система уже присоединила Хоккайдо», «Хорошая система, правильная».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории ДФО действует уже третий этап госпрограммы по выделению бесплатных дальневосточных земель. Особой популярностью пользуются земли в Приморье, Хабаровском крае и Сахалинской области. В островном регионе, в частности, протест Японии в связи с присвоением названий безымянным островам Курильской гряды вызвал бурный интерес к курильским гектарам. По данным островного правительства, особенно популярны участки на юге Курил — у моря. Там россияне планируют устраивать туристические зоны, заниматься сельским хозяйством и строить жилье.