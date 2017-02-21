Пекин, 21 февраля, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Китай стал менее зависимым от импорта вооружений за последние пятилетие в виду возросших возможностей в сфере вооружений внутри страны. При этом экспорт собственных вооружений за это время вырос на 74%, сообщает 21 февраля гонконгское издание South China Morning Post.

Onalert.gr

Согласно исследованиям Стокгольмского института исследования проблем мира, усиливается «гонка вооружений» в АТР в связи с эскалацией конфликтностив Южно-Китайском море. Как Пекин, так и его соседи, начиная с 2012 года активно наращивают закупки вооружений.

Сравнивая два пятилетних периода с 2007 по 2011 годы и с 2012 по 2016 годы, специалисты выяснили, что объемы китайского экспорта выросли на 74%, что подняло долю Китая в глобальном экспорте с 3,8% до 6,2%, сделав его третьей по величине державой-экспортером вооружений после США и России.

В отличие от США, с их третью мировых поставок вооружений в боле чем 100 стран, Китай работает с 44 государствами-партнерами преимущественно в Азии и Африке. Более 60% вооружений идет в Пакистан, Бангладеш и Мьянму, еще 22% — в страны Африки.

Китай также расширяет свои рынки. В 2015 году Китай впервые осуществил поставки в Перу.

Согласно апрельскому докладу Пентагона, продажи китайских вооружений с 2010 по 2014 годы составили порядка 15 млрд долл. США. Также было установлено, что благодаря растущей экономике Китая и его готовности производить собственное современное вооружение, его импорт упал на 11%, если сравнивать вышеуказанные два пятилетних отрезка.

Однако, Китай все еще зависим от вооружений и компонентов из России, Украины и Франции. Особенно Китай ощущает нужду в запчастях для авиационных двигателей, которые лишь на 30% состоят из китайских компонентов.

Отмечается также, что доля России в глобальном экспорте вооружений составляет 23%.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что ряд китайских экспертов полагает, что к 2019 году Китай поставит на боевое дежурство свой новый авианосец проекта Type 001A.