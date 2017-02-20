Пекин, 21 февраля, 2017, 01:57 — ИА Регнум. В то время, когда быстрорастущая экономика Пакистана делает его привлекательным для иностранных инвестиций, рост бюджетного дефицита и публичного долга становится источником беспокойства международных инвесторов. Вливая огромные инвестиции в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), Китай крайне заинтересован, чтобы вышеуказанные проблемы не превратились как снежный ком в крупный финансовый кризис, сообщает 21 февраля китайская газета Global Times.

Drsaeed90 Пешавар, Пакистан

Китай должен плотно работать с Пакистаном, дабы убедиться, что проекты, в которые он инвестировал значительные средства, смогут гарантировать рост реального сектора экономики страны.

По последним данным, бюджетный дефицит в Пакистане достиг рекордных 2,4% ВВП за первую половину финансового 2016−2017 года. При этом правительство рассчитывает удержать дефицит ниже 3,8% до конца финансового года

Как сообщает издание, существует расхожее представление, что дефицит бюджета не должен превышать 5% ВВП для развивающихся стран, иначе это может привести к резкому росту долга и оказать давление на национальную валюту страны.

Global Times опасается, что Пакистан повторит недавнюю судьбу Монголии, которая погрязла в долговом кризисе в связи с тем, что бюджетный дефицит страны подскочил до 15% ВВП в 2016 году, а это, в свою очередь, крайне затруднило выплату иностранных займов.

Худший сценарий, по мнению газеты, крайне нежелателен для Пакистана. Будучи крупнейшим инвестором в экономику этого государства, Китай обязан охранять свои вложения и быть уверенным в том, что он сможет вернуть свои займы. Ключевым же проектом, в который Китай по линии КПЭК вложил порядка 51 млрд долл. США, является участок «Нового шелкового пути», который является крайне важным с политической, экономической и стратегической точек зрения как для Китая, так и для Пакистана. Поднебесная не может себе позволить провалиться финансово.

«Китай должен разработать план помощи Пакистану, чтобы позволить ему справиться со своими трудностями, — заявляет издание. — В этих целях Китай и Пакистан должны эффективно претворять в жизнь проект КПЭК, а также вести борьбу с неэффективностью и коррупцией, подрывающими успешность проекта. Пакистан также должен ухватиться за возможность расширить свой экономический базис и развить реальный сектор экономики для достижения долгосрочной долговой устойчивости».

Отмечаются также и положительные потенциалы Пакистана.

«Справедливости ради, 5%-ный рост ВВП несет огромный потенциал для Пакистана. Финансовый журнал Barron's Asia призвал инвесторов забыть об Индии и получать прибыль из «тихо растущего» Пакистана, Шри-Ланки и Бангладеш. Возможно, Пакистан преодолеет долговой кризис, но ему нужно проделать серьезную работу по улучшению инвестиционного климама, провести ряд реформ, а также побороть коррупцию, выведя экономику на устойчивый путь развити» — резюмирует Global Times

Отметим, что Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) является одним из ключевых проектов КНР в Южной Азии. Он призван соединить транспортной инфраструктурой запад Китая с пакистанским портом Гвадар.