Пекин, 21 февраля, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Монголия снова подтвердила свою приверженность политике «одного Китая». Заявление было сделано главой МИД страны в понедельник, 20 февраля. При этом, ранее двусторонние отношения между Монголией и Китаем были омрачены визитом Далай-ламы в степную страну, сообщает 20 февраля информационное агентство «Синьхуа».

Luca Galuzzi (Lucag) Эверест, Тибет

Длительные, стабильные, взаимовыгодные и равные отношения Китая и Монголии являются приоритетной целью, заявил глава монгольского МИД Цэндийн Мунх-Оргил в Пекине на совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И после двухчасовых переговоров. При этом он добавил, что Тибет для Монголии является неотделимой частью Китая, а конфликты проблемы Тибета являются его внутренними вопросами, сообщает агентство.

Монголия проявила инициативу налаживания отношений с Китаем и пообещала в дальнейшем не допускать визитов Далай-ламы — «политического изгнанника» выступающего за отделение Тибета от КНР.

Приветствуя заявление министра иностранных дел Монголии, Ван заявил, что крайне важно для двух стран укреплять связи с нового начинания.

Обе страны должны выйти на высокий уровень коммуникаций, а также синергетически объединить проекты китайского «Нового шелкового пути» и монгольского «Степного пути» для развития сотрудничества в разных сферах, поделился своим видением Ван И.

Мунх-Оргил заявил, что инициатива «Пояса и пути» принесет огромные возможности развития Монголии, добавив, что монгольский премьер-министр Жаргалтулгын Эрдэнэбат посетит форум международного сотрудничества в рамках проекта «Одного пояса, одного пути» в мае. Он также поблагодарил Китай за поддержку в то время, когда Монголия испытывала финансовые трудности.

Вице-президент КНР Ли Юаньчао также встретился с Мунх-Оргилом в понедельник. Обе стороны договорились поддерживать политический базис двусторонних отношений.

Стоит отметить, что концепция монгольского «степного пути» предлагает один из вариантов интеграции Монголии в евразийское пространство. Проект подразумевает развитие транспортно-логистической инфраструктуры и ее соединения с крупнейшими транспортными артериями Китая и России.