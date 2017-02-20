Панама, 21 февраля, 2017, 00:39 — ИА Регнум. В результате мощного землетрясения в Панаме эвакуированы метро и высотные здания в центре столицы, передает Associated Press.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение в Крыму. 1927-1928

По информации Национальной геологической службы США, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 14:35 по местному времени (22:35 мск) в 10 км к юго-востоку от Панама-Сити на глубине 83 км.

Сообщается, что из-за подземных толчков небоскребы в Панама-Сити ощутимо раскачивались, некоторые из них были эвакуированы. Метро было остановлено, но вскоре продолжило работу.

О каких-либо существенных разрушениях инфраструктуры или пострадавших в результате землетрясения неизвестно.