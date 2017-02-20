Москва, 21 февраля, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Студенты исторического факультета Донецкого национального университета, находящиеся на курсах в Москве, посетили редакцию ИА REGNUM.

Александра Калинина Студенты ДНР

Гостям редакции сотрудники ИА REGNUM рассказали о принципах и формах работы информационного агентства, о планах сотрудничества с Донецким национальным университетом, вручили по экземпляру настенного календаря «Президент» на 2017 год и книги по современной истории и международной тематике.

Отметим, что на сегодняшний день Донецкий национальный университет является ведущим в ДНР многопрофильным учебно-научным комплексом, который реализует единство учебного процесса и научных исследований с привлечением интеллектуального потенциала и материально-технической базы академических научно-исследовательских институтов и ведущих предприятий региона. Общее количество студентов на 1 сентября 2016 года составляло 10 тысяч человек. Из 750 научно-педагогических работников более 100 докторов и 360 кандидатов наук.

Как сообщает «Донецкое агентство новостей», временное признание документов республик Донбасса в РФ, в том числе, дипломов о высшем образовании, ускорит процесс интеграции Республики в российское образовательное, научное и культурное пространства. Такое мнение высказал первый заместитель министра образования и науки ДНР Михаил Кушаков: «Указ Президента РФ о признании документов ДНР об образовании и квалификации на территории России — это еще один выдающийся шаг к укреплению нашего сотрудничества в сфере образования и науки. Данный шаг значительно ускорит процесс нашей интеграции в образовательное, научное и культурное пространство Российской Федерации».