Москва, 21 февраля, 2017, 00:00 — ИА Регнум. По мнению экспертов, любые выборы хороши тогда, когда они «чище и прозрачнее», чем любые предыдущие. Таким образом, главным качеством президентских выборов 2018 года должна стать их легитимность — обеспечение прозрачной работы Центризбиркома, процедуры голосования, работы наблюдателей, подсчета голосов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Перед подразделением УВП, курирующим проведение выборов в регионах, которое возглавляет выходец из Росатома Александр Харичев, также встанет вопрос повышения процента голосов, отданных за фаворитного кандидата, и увеличение числа проголосовавших в абсолютных цифрах.

Таким образом, одной из важнейших задач для УВП станет также и повышение явки, поскольку результаты социологических исследований сейчас демонстрируют тенденцию к игнорированию голосования. Причем неучастие в выборах, по мнению специалистов АП — это не форма протеста, а результат убежденности, что ситуация стабильна, и не внушает беспокойства и без участия в выборах конкретного голоса.

Традиционно наименее активна на выборах молодежь, поэтому Управление внутренней политики намерено активизировать работу с этой частью общества, в частности, с теми, кто голосует впервые. Какими будут формы работы с молодым электоратом, специалисты УВП пока не конкретизируют, но из бесед с источниками в экспертном сообществе можно заключить, что для агитации молодых россиян будут выбраны современные, очень технологичные методы.