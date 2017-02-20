Конакри, 20 февраля, 2017, 22:58 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в Конакри, столице Гвинеи, во время протестных выступлений учителей, сообщает 20 февраля Reuters.

Maarten van der Bent Конакри, столица Гвинеи

Утром 20 февраля неизвестные напали на полицейский участок, демонстранты столкнулись с сотрудниками полиции в нескольких районах Конакри. К середине дня погибли по меньшей мере пять человек. Около 30 человек получили ранения, включая сотрудников сил безопасности, 12 протестующих задержаны.

Представители правительства Гвинеи заявили, что протестные акции являлись незаконными.

Напомним, первая протестная акция учителей прошла 1 февраля. Она была вызвана решением правительства о сокращении персонала учебных учреждений и уменьшении заработной платы. В последние несколько дней к протестам присоединились студенты.