Москва, 20 февраля, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Россия в декабре 2016 года обогнала Саудовскую Аравию по объемам нефтедобычи, сообщает организация «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (Joint Organization Data Initiative).

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации организации, Саудовская Аравия в декабре 2016 года ежесуточно добывала 10,465 млн баррелей нефти, а нефтедобыча в России достигла ежесуточного объема в 10,49 млн баррелей.

Отмечается, что в декабре объемы нефтедобычи в России снизились на 0,28%, а нефтедобыча Саудовской Аравии сократилась в декабре 2016 года на 2,38%.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия являются участниками соглашения государств-членов ОПЕК и независимых производителей по сокращению нефтедобычи. По данному соглашению предложение нефти на мировом рынке в течении полугода должно сократиться на 1,8 млн баррелей в сутки.