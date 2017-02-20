Нью-Йорк, США, 20 февраля, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Причиной смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина стал сердечный приступ, сообщает New York Post.

Russiaun.ru Виталий Иванович Чуркин

Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа в здании дипломатического представительства России на Манхэттене. Дипломат умер 20 февраля за день до своего 65-летия.

По информации издания, Чуркин почувствовал себя плохо в офисе диппредставительства РФ на Манхэттене в 9:30. Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать дипломата, однако он умер по дороге в нью-йоркский Пресвитерианский госпиталь.

Сообщается, что заседание ООН началось с минуты молчания.