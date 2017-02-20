Берлин, 20 февраля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. В Германии осуждены пять граждан Южной Кореи, обвиняемые в смерти своего родственника во время проведения ритуала экзорцизма, сообщает 20 февраля Associated Press.

Гойя Лусьентес.Помощь.

Окружной суд Франкфурта приговорил 44-летнюю двоюродную сестру погибшей к шести годам лишения свободы. Суд установил, что жертва погибла после получения тяжких телесных повреждений.

Остальные подсудимые, включая 16-летнего сына убитой женщины, получили условные сроки от 18 месяцев до двух лет.

Напомним, ритуал по изгнанию демона проходил в 2015 году в одной из гостиниц Франкфурта. Погибшей женщине был 41 год.