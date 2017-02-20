Нью-Йорк, США, 20 февраля, 2017, 20:25 — ИА Регнум. В Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, сообщает официальный сайт МИД России.

Luca Marfe Виталий Иванович Чуркин

Дипломат умер в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В. И. Чуркин», — сказано в сообщении российского дипломатического ведомства.

Причины смерти Виталия Чуркина пока не сообщаются.

Виталий Чуркин с 2006 года исполнял обязанности постоянного представителя России при ООН. На дипломатической службе он состоял более 40 лет.