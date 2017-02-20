Минск, 20 февраля, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Власти Белоруссии запрещают въезд на свою территорию по документам Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, сообщает агентство БЕЛТА.

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

Бычковский заявил, что Белоруссия соблюдает действующее законодательство. «При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сказал он. Паспорта народных республик Донбасса таковыми для белорусских властей не являются.

Бычковский подчеркнул, при выявлении на белорусской границе граждан, пытающихся въехать в страну по паспортам ДНР и ЛНР, их будут привлекать к ответственности, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию.

По белорусскому законодательству за нарушение иностранными гражданами правил пребывания в республике предусмотрены предупреждения или штрафы в размере до 50 базовых величин (с 1 января базовая величина составляет 23 белорусских рубля), или депортация.

Напомним, 18 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании действительными на территории России документов, выданных властями Донецкой и Луганской народных республик. Жители ДНР и ЛНР могут въезжать на территорию России без виз.

На Украине такой шаг России назвали нарушением норм международного права. В Москве заявили, что целый «регион Украины» находится в условиях «жесточайшей блокады, жесточайшего эмбарго со стороны своей столицы, со стороны Киева». В данной ситуации жители Донбасса не могут обновлять, исправлять, восстанавливать или получать документы. «Фактически им выдаются документы в этом регионе; эти документы, исходя из гуманитарных соображений, будут приниматься здесь», — сказал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.